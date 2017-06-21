Об этом рассказал замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ по земледелию Ильдус Габдрахманов на пресс-конференции, состоявшейся сегодня ИА «Татар-информ».

По его словам на выставке будут продемонстрированы передовые технологии в сельскохозяйственном производстве, инновационные методы землепользования.

Выставка развернется на территории площадью более 60 га. Здесь будет несколько презентационных площадок: «Растениеводство», «Инженерно-техническое обеспечение АПК», «Животноводство» и «Кампус». На участие во «Всероссийском дне поля-2017» получены заявки не только от российских, но и зарубежных сельхоз компаний. В рамках выставки запланированы пленарные сессии по проблемам развития сельского хозяйства в современном мире.