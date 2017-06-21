Сегодня в Казани проходят Дни культуры Кыргызской Республики в Республике Татарстан.

В рамках программы состоятся торжественная церемония открытие Дней культуры Кыргызстана Республики в Татарстане, концерт мастеров искусств Кыргызстана, а также показы кыргызских кинофильмов и выставка живописи.

Торжественное открытие и концерт пройдут в Государственном большом концертном зале имени Салиха Сайдашева. Начало в 19.00.

На концерте прозвучат классические оперетты и эстрадные песни в исполнении артистов Кыргызской Республики.

23 – 24 июня в кинотеатре «Мир» проходят Дни киргизского кино. В программе лучшие национальные полнометражные и короткометражные фильмы, ставшие лауреатами международных кинофестивалей, сообщает пресс-служба Министерства культуры РТ.

Также жители и гости столицы Татарстана имеют возможность посетить выставку живописи, на которой представлены лучшие полотна последних лет известных художников Кыргызстана, которые работают в разных стилевых направлениях. Экспозиция разместилась в Национальной художественной галерее «Хазинэ» в Казанском Кремле. Особое место на выставке занимает коллекция декоративно-прикладного искусства.