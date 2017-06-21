Выставка под таким необычным названием открылась сегодня в Казанском кремле, в Музее исламской культуры.

Здесь представлены более 150 экспонатов, которые до этого не вывозились за пределы Германии – это и первые немецкие издания Корана и его переводов, и рукописные дневники путешественников, дипломатические письма крымских ханов прусским правителям, которые были обнаружены совсем недавно в Прусском государственном архиве, и ответные послания прусского двора в Крым.

Один из интереснейших экспонатов - «татарский светильник» из ратуши города Гарделегена. На искусно вырезанном из дерева светильнике есть надпись: «Меня сделал в 1916 г. военнопленный Татарин из Казани Насыбулла».

Пожалуй, самый неожиданный экспонат выставки – аудиозаписи живых голосов татар-военнопленных Первой и Второй мировых войн.

По информации пресс-службы Музея-заповедника «Казанский кремль», выставка «Турки, мавры, татары – мусульмане Пруссии и Германии» - это первая экспозиция в рамках долгосрочного международного исследовательского проекта «Татарские материалы в зарубежных архивах», который ведет Институт истории им. Ш.Марджани АН РТ. Впервые представляются экспонаты из музеев, архивов, библиотек и частных коллекций Германии.