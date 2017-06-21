В международном аэропорту «Казань» членов официальной делегации встретили Президент РТ Рустам Минниханов, Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, глава МВД по РТ Артем Хохорин, заместитель Премьер-министра РТ – министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов и другие официальные лица.
В столицу РТ прибыла официальная делегаций из Киргизии во главе с Президентом Алмазбеком Атамбаевым, сообщает пресс-служба Президента РТ.
Визит делегации из Киргизии связан с Днем культуры Кыргызской Республики в Татарстане.
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