В столицу РТ прибыла официальная делегаций из Киргизии во главе с Президентом Алмазбеком Атамбаевым, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Визит делегации из Киргизии связан с Днем культуры Кыргызской Республики в Татарстане.