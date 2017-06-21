Вечером 22 июня на 67-м году жизни скончался главный редактор республиканской газеты «Татарстан яшьлэре» Исмагил Шарафиев. Человек, внесший неоценимый вклад в развитие татарской прессы, ставший учителем для многих журналистов, ушел из жизни в результате тяжелой болезни.

Исмагил Шарафиев родился 12 ноября 1950 года в Казани. В 1973 году окончил Казанский государственный университет. В газету «Татарстан яшьлэре» пришел переводчиком, затем стал руководителем отдела писем, ответственным секретарем, заместителем редактора. В 1990 году был назначен главным редактором газеты, сообщает ИА «Татар-информ».

В этом году на вручении премий журналистского конкурса «Хрустальное перо» в День татарстанской печати Исмагил Шарафиев удостоился гран-при за многолетний добросовестный труд и огромный вклад в медиаотрасль, получив в качестве приза автомобиль. Однако сам он не смог присутствовать на церемонии из-за болезни.