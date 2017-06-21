По словам артистки, она с радостью исполняет свою просветительскую и информационную миссию.

Певица и посол чемпионата мира по футболу 2018 года Эльмира Калимуллина рассказала, почему именно ее выбрали от Казани в качестве посла ЧМ. Артистка с радостью исполняет свою просветительскую и информационную миссию уже в течение четырех лет, заявила она на пресс-конференции в медиацентре для неаккредитованных СМИ Кубка конфедераций в столице Татарстана.

«Ввязалась я в эту авантюру неосознанно. В 2013 году мне посчастливилось стать послом Универсиады, видимо, я себя хорошо проявила, затем мне предложили представлять чемпионат мира по водным видам спорта. Я с удовольствием представляю Казань и Татарстан, нашу культуру, историю и национальные традиции. У нас совершенно волшебная музыка, культура, и я с удовольствием ее представляю. Я горжусь тем, что я татарка, видимо, поэтому выбор организаторов пал именно на меня», – объяснила артистка.

«Я очень рада, что Казань является городом, где проходят игры Кубка конфедераций. Мне кажется, именно наш город готов к принятию такого рода мероприятий, он полностью оборудован и обладает всей необходимой инфраструктурой. Я переехала в Казань в 2005 году, когда поступила в консерваторию, и я, как никто другой, знаю, как она менялась. Сейчас в городе все настолько правильно устроено, все мои друзья, даже из Петербурга, восхищаются Казанью. Я думаю, это показатель: жители культурной столицы восхищаются именно нашим городом», – подчеркнула она.

Напомним, Кубок конфедераций стартовал 17 июня матчем сборных России и Новой Зеландии в Санкт-Петербурге. Также матчи турнира принимают Москва, Казань и Сочи. 18 июня в столице РТ сыграли сборные Португалии и Мексики, 22 июня на стадионе Kazan-Arena прошла встреча Германии и Чили. Всего Казань примет четыре игры: 24 июня здесь встретятся команды России и Мексики, а 28 июня столица Татарстана примет полуфинал.