Глава православной церкви Татарстана посетит завтрашний матч Россия – Мексика в Казани.

Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан посетит завтрашний матч Кубка конфедераций Россия – Мексика, который пройдет на стадионе «Казань-Арена». Об этом сегодня рассказал сам владыка на пресс-конференции, которая прошла в пресс-центре для неаккредитованных СМИ Кубка конфедераций в столице Татарстана.

«Чтобы обязательно выиграли завтра, выиграть вы обязаны!» – обратился глава Татарстанской митрополии к российской сборной по футболу.

Кубок конфедераций стартовал 17 июня матчем сборных России и Новой Зеландии в Санкт-Петербурге. Также матчи турнира принимают Москва, Казань и Сочи. 18 июня в столице РТ сыграли сборные Португалии и Мексики, 22 июня на стадионе Kazan-Arena прошла встреча Германии и Чили. Всего Казань примет четыре игры: 24 июня здесь встретятся команды России и Мексики, а 28 июня столица Татарстана примет полуфинал.