Самому юному болельщику из ДРКБ – всего четыре года.

В эти минуты в центре FUN ID девять юных пациентов Детской республиканской клинической больницы Министерства здравоохранения РТ получают паспорта болельщиков и билеты на футбольный матч Кубка конфедераций-2017 Россия – Мексика.

«Мы отобрали тех детишек, чье состояние позволяет выходить за пределы больниц. Детям от 4 до 17 лет. На матчи они отправятся в сопровождение своего родственника», – рассказала врач онко-гематолог Лия Каримова.

Дети со своими мамами, бабушками, старшими братьями и сестрами завтра отправятся на матч Россия-Мексика. Также с ними отправится лечащий врач и медсестра.

«Я люблю футбол. И смотреть и играть. И матч Россия-Португалия смотрел по телевизору. Завтра буду болеть за нашу сборную», – рассказал 15-летний Рамазан Ахметгалиев.

Всего сегодня получат паспорта и билеты 22 человека.