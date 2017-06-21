В прессе промелькнуло сообщение, что сборная спортивных журналистов Мексики в Москве провела матч против московских спортжурналистов – зафиксирована была ничья - 1:1. «А почему бы и нам с ними не сыграть?» – задались риторическим вопросом в Казани.

Придумано – сделано. Новый капитан сборной спортивных журналистов РТ Александр Егоров взял на себя все организационные хлопоты и преуспел.

Вечером, за день до игры, мексиканцы использовали свою опцию на отказ от матча - дескать, не успевают они на пресс-конференцию 23 июня – нам нужно ведь помыться и причесаться после игры. Но Александр Егоров жестко гнул свою линию - транспорт предоставим, горячий чай и сухие раздевалки – тоже. Как в небо глядел в перерыве матча разверзлись хляби небесные, но принципа «Матч состоится при любой погоде» игроки придерживались строго – матч продолжался. Формат игры был прост – два тайма по 30 минут.

Прибыли подивиться на матч Айрат Гараев, экс-директор «Рубина», Михаил Степанов, действующий руководитель пресс-службы клуба «Рубин» и другие официальные лица.

В сухую погоду казанцы и открыли счет – отличился сотрудник минспорта РТ Мусин. Однако в дождь удача отвернулась от хозяев. И они пропустили два курьезных гола.

Стоит отметить, кому же собственно россияне проиграли, место в воротах занял экс-голкипер сборной Мексики Освальдо Санчес, лишь три года назад завершивший карьеру. Сейчас он работает экспертом на телевидении. Еще два эксперта у мескиканцев – профессиональные футболисты, а во втором тайме мексиканцы и вовсе решились на подлог – на поле вышел профессиональный футболист из Испании. Он сразу же наладил игру в обороне, и это сильно помешало нашим парням. Тренер-консультант нашей команды Евгений Серафимович Ловчев, случайно оказавшийся на стадионе (мимо проходил) пытался советами помочь казанцам, но сразу эффекта не случилось.

Зато после матча все, насквозь промокшие, были безумно рады и счастливы. И дружно поехали на пресс-конференцию «взрослых» команд, достигнув при этом устной принципиальной договоренности продолжить серию и во время чемпионата мира.