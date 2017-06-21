Завтра в Университете Иннополис стартует финальный этап Всероссийской Робототехнической Олимпиады.

Соревнования по программированию роботизированных систем будут проходить в двух группах: среди школьников и среди студентов. Участники Олимпиады будут предлагать свои варианты использования новейших компьютерных технологий для решения проблем в разных сферах жизни современного общества.

Победители и призеры всероссийского этапа Олимпиады будут приглашены на учебно-тренировочные сборы в рамках национального отбора команд, по результатам которого формируется сборная России для участия в World Robot Olympiad.