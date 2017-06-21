На конференции, которая проходит в Казанском Федеральном Университете, обмениваются последними научными результатами по экономике футбола.
В рамках конференции спикеры обсудят популяризацию экономики футбола среди российских исследователей, а также многие другие темы, касающиеся анализа и развития футбольного рынка. В мероприятии принимают участие заместитель Председателя Правительства РФ Аркадий Дворкович, ректор КФУ Ильшат Гафуров, мэр Казани Ильсур Метшин и многие другие.
Конференция пройдёт сегодня и завтра, 24 июня.
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