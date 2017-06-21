Через территорию республики Татарстан международное ралли пройдет 9 июля.

Как стало известно от руководителя проекта «Шелковый путь» Владимира Чагина, международное ралли 2017 года начнется 7 июля в Москве и завершится 22 июля в китайском городе Сиань. Аналогично предшествующему году, трасса ралли пройдет по трем странам, а именно по территории России, Казахстана и Китая.

Агентству «Р-Спорт» пилот Айрат Мардеев сообщил, что на ралли «Шелковый путь» команда «КАМАЗ-Мастер» опробует новый двигатель грузовика для «Дакара».

На специально отведенных местах маршрута будут организованы «зрительские зоны», откуда фанаты автоспорта смогут наблюдать за тем, как участники ралли проходят трассу. Для всех желающих организован бесплатный транспорт, который начнет курсировать по маршруту Казань – Шали в 7 часов утра от Ярмарочной площади и в 8 часов утра от Восточного вокзала. Отъезжать автобусы будут через каждые полчаса. Последний рейс запланирован из Казани на час дня. Из поселка Шали курсировать транспорт начнет в полдень.

Команды ралли рассчитывают добраться до Казани 9 июля к 8.30 утра, где проедут по улицам столицы. Маршрут проляжет через площадь Тысячелетия (где будет поднята арка), улицы Лево-Булачная, Космонавтов и др. по направлению к поселку Шали.

В тот же день, в поселке Шали будет дан старт спецучастку ралли протяженностью 157 км. Спецучасток ралли «Шелковый путь» пройдет через Пестречинский, Лаишевский, Тюлячинский, Рыбно-Слободский и другие районы республики, в направлении столицы Башкортостана. Организаторами планируется разместить на специально отведенных участках «зрительские зоны», предназначенные для безопасного наблюдения за прохождением трассы.

Кроме старта раллийных экипажей, зрители увидят заезды в классе джипов, багги и квадроциклов от Федерации автомотоспорта Татарстана. Также гостей ждут выставка автораритетов, катание на багги и квадроциклах, подъём на воздушном шаре, ярмарка товаров и угощения от местных производителей. В течение всего дня соревнований происходящее на этапе будет транслироваться в реальном времени на большие экраны в зрительской зоне, а развлекать гостей спортивного праздника будет концертная программа, которая продлится до 16 часов.

Для всех желающих будет работать специальная фотозона, где они смогут сфотографироваться на фоне легендарных грузовиков команды Камаз Мастер.

В 2018 году «Шелковом пути» впервые в истории ралли будут допущены мотоциклы.

«Шёлковый путь» - международный ралли-рейд (с 2016 года - ралли-марафон), проводимый с 2009 года на территории России, а также - в отдельные годы - государств Центральной Азии и Китая. В ралли соревнуются в двух категориях - автомобилей и грузовиков.

Организаторы приглашают жителей семьей посетить столь яркое и грандиозное шоу, которое останется в памяти у каждого.