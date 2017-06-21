Вице-премьер Правительства РФ примет участие в совещании по вопросам реализации в Республике Татарстан приоритетных проектов «Безопасные и качественные дороги» и «Формирование комфортной городской среды».
В столицу РТ с рабочим визитом прилетел Аркадий Дворкович, сообщает пресс-служба Президента РТ. В аэропорту «Казань» Аркадия Дворковича встречали Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошини и мэр Казани Ильсур Метшин. Сегодня с участием вице-премьера Правительства РФ пройдет совещание по вопросам реализации в Республике Татарстан приоритетных проектов «Безопасные и качественные дороги» и «Формирование комфортной городской среды».
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