В матче на «Казан Арена» все было не в пользу Германии – уже на 6-й минуте Санчес, блестящим рывком уйдя от оппонента, точно пробил – 1:0.

А вот Сборная Йоахима Лева играла размашисто и широко, и это принесло-таки свои плоды – филигранная комбинация с переводом мяча на фланг, и последующей подачей в центр завершилась четким уколом Штрандля - второй гол на турнире и 1:1. Далее обе команды явно не стремились пропустить в свои ворота, да и в чужие забивать не очень старались, и счет не изменился.