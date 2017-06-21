А вот Сборная Йоахима Лева играла размашисто и широко, и это принесло-таки свои плоды – филигранная комбинация с переводом мяча на фланг, и последующей подачей в центр завершилась четким уколом  Штрандля - второй гол на турнире и 1:1. Далее обе команды явно не стремились пропустить в свои ворота, да и в чужие забивать не очень старались,  и счет не изменился.