Лето в этом году не спешит радовать нас жаркими солнечными днями. Грозы и ливни с градом чуть ли не каждый день. В новостях говорят об июньских снегопадах, ураганных ветрах, наводнениях. Прогнозы погоды неутешительные. А что нам сулят народные приметы? Об этом рассказывает наш постоянный консультант - заслуженный метеоролог РФ Роза Шафикова.



25 июня отмечается Петр Солнцеворот, народный праздник, который связан с днем почитания преподобного Петра Афонского. Судя по гражданскому календарю, летняя пора стоит уже три недели - с 1 июня. А вот по астрономическому календарю лето наступит как раз спустя три недели после этой даты, когда Солнце в своем движении достигает наибольшей высоты, в которой находится точка летнего солнцестояния. С момента прохождения Солнца через эту точку и наступает астрономическое лето.

После 21 июня - дня солнцестояния - в течение нескольких суток долгота дня и ночи не меняется. И только 25 июня, в день Петра Солнцеворота, Солнце начинает опускаться ниже, продолжительность дня постепенно уменьшается, а ночи становятся длиннее. В народе запомнили, что с этого дня «конец весне - почин лету», «солнцеворот вершит поворот». У всех на слуху парадоксальное заявление, что «с Петра-поворота солнце поворачивает на зиму, а лето - на жару». Кажется странным вспоминать в разгар лета о зиме, хотя нынче июнь отметился и снегом. В нашем случае солнце уже поворачивает на зиму, а лето все еще набирает обороты.

В народе говорят: «Женское лето на Петров день», «Солнце греет - все добреет», «Что дождем перемочило, красно солнце пересушило», «Как солнышко пригреет - красна ягода поспеет».

Солнце действительно пригревает, если не прячется за тучами. А короткие летние дожди как нельзя кстати приносят живительную влагу.

Петров день называли запоздалым капустником. Огородники высаживали оставшуюся рассаду и сеяли последние семена.

Еще одно прозвище Петра - Рыболов. В этот день ходили на рыбалку и готовили блюда из рыбы. Главным из них была, конечно, уха.

На Петра Солнцеворота в народе сложено множество поговорок и примет:

- обильная роса - к богатому урожаю;

- если во время дождя тучи белые, может пойти град;

- вечером туман и много росы - хорошая погода продлится долго;

- если 25 июня день был ясным, «красным», то покос травы должен быть успешным - «зеленым»; если же шел дождь, то и покос будет мокрым - по сырой погоде;

- если кукушка продолжает куковать, то лето должно быть еще долгим, без внезапных похолоданий;

- если дикие гуси и утки на реке по воде крыльями хлопают, плещутся и ныряют - быть дождю.

Знаменательно, что именно на день солнцеворота приходится абсолютный июньский максимум жары по городу Казани за 146-летний ряд непрерывных наблюдений. Рекордом является значение 37,5 градуса, зарегистрированное 25 июня в далеком 1925 году.