Известный факт - творог очень полезен для организма человека, будь то младенец или взрослый. Но в рационе он у нас представлен либо скучно (в виде запеканки), либо скудно. Предлагаем исправить эту ситуацию и приготовить из творога несколько очень вкусных блюд.

Салат из помидоров и творога

Ингредиенты: спелые помидоры - 2 шт., творог 9%-ный - 200 г, свежие листья базилика, свежая кинза - по небольшому пучку, чеснок - 2 дольки, ароматное подсолнечное масло - 2 - 3 столовые ложки, соль и перец по вкусу.

Помидоры нарезать тонкими кружочками, чеснок и зелень измельчить. На большое плоское блюдо выложить слоями творог, томаты, чеснок с зеленью. Каждый слой слегка посолить, поперчить и полить маслом. Угощаться без промедления!

Куриные рулетики с творогом

Ингредиенты: куриное филе - 800 г, творог - 200 г, яйцо - 1 шт., чеснок - 2 дольки, картофель отварной в мундире - 2 шт., хмели-сунели - 0,5 ч. ложки, соль по вкусу.

Картофель очистить от кожуры и натереть на мелкой терке. Творог смешать с яйцом, измельченным чесноком, хмели-сунели и картофельной массой. Посолить, поперчить. Филе разделать на 4 порционных куска. На край каждого уложить начинку и скатать в трубочку, закрепить зубочисткой. Обжарить полуфабрикаты на растительном масле со всех сторон до румяной корочки. Вынуть зубочистки и довести рулетики до готовности в микроволновой печи в течение 5 минут.

Десерт из мороженого и творога

Ингредиенты: пломбир - 300 г, творог мягкий - 200 г, клубника - 10 шт., банан - 1 шт.

В широкий стакан слоями уложить творог, нарезанную клубнику, банан и пломбир. Подавать, пока не растаяло мороженое.