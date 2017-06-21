Провело конкурс со спортивным уклоном Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан. Из 71 заявленной работы от 22 участников были выбраны победители. 

1-е место: Татьяна Нужина (Казань, 71 год) с кричалкой «Спорт здоровья нам прибавит, а футбол Казань прославит!» 
2-е место: учащиеся 6б класса МБОУ «СОШ №7» ЗМР РТ. Вот плоды их фантазии:
Мы с мячом и днем и ночью,
Быть здоровыми хотим.
И на Кубке по футболу
Мы в Казани победим!

Еще одно 2-е место: Рустем Гатин (г. Нижнекамск, 48 лет). Он сочинил кричалку:
Казань, здоровье и футбол!
Алга, Казань, твой час пришел!

3-е место: Анастасия Решеткина (с. Кайбицы, 15 лет). Она автор строк: «Казань за спорт, здоровье и футбол и долгожданный всеми гол!!!»
Номинация «Самая оригинальная работа» присуждена Миляуше Губаевой (Кайбицкий район, село Мурали, 10 лет) за кричалку, оформленную еще и в виде рисунка: 
Ни шагу назад, только вперед!
«Футбол», «здоровье» - фанат запоет!