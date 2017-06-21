Болельщики футбола могут воспользоваться на матчах кричалками, которые стали лучшими по итогам конкурса «Казань, футбол, здоровье!»

Провело конкурс со спортивным уклоном Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан. Из 71 заявленной работы от 22 участников были выбраны победители.

1-е место: Татьяна Нужина (Казань, 71 год) с кричалкой «Спорт здоровья нам прибавит, а футбол Казань прославит!»

2-е место: учащиеся 6б класса МБОУ «СОШ №7» ЗМР РТ. Вот плоды их фантазии:

Мы с мячом и днем и ночью,

Быть здоровыми хотим.

И на Кубке по футболу

Мы в Казани победим!

Еще одно 2-е место: Рустем Гатин (г. Нижнекамск, 48 лет). Он сочинил кричалку:

Казань, здоровье и футбол!

Алга, Казань, твой час пришел!

3-е место: Анастасия Решеткина (с. Кайбицы, 15 лет). Она автор строк: «Казань за спорт, здоровье и футбол и долгожданный всеми гол!!!»

Номинация «Самая оригинальная работа» присуждена Миляуше Губаевой (Кайбицкий район, село Мурали, 10 лет) за кричалку, оформленную еще и в виде рисунка:

Ни шагу назад, только вперед!

«Футбол», «здоровье» - фанат запоет!