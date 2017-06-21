Одна из самых заметных телеведущих Татарстана, которая смогла реализовать свои творческие амбиции на главном телеканале республики, - ведущая «Новостей Татарстана» на ТНВ Лейсан Сабирова - считает телеканал «Новый Век» территорией новых возможностей. Более года она встречается в прайм-тайме с татарстанцами в новостных выпусках и уже около семи лет делает сюжеты для аналитических программ, руководствуясь в работе принципом «Делать надо так, чтобы не было стыдно за свой труд».



- Лейсан, почему именно журналистика стала для вас профессией?

- Мне интересны те возможности, которые дает журналистика, а именно: в рамках одной профессии охватить многие сферы деятельности. Здесь пересекаются профессиональные и личностные интересы. Прямо по Генри Форду, который сказал, что самая лучшая работа - это высокооплачиваемое хобби. Но я из тех людей, которым не должно быть стыдно за то, что они делают. Поэтому стараюсь, чтобы мой труд был качественный и по достоинству оценен зрителем.

Но есть и еще одна причина, почему я пришла в эту профессию.

Моя старшая сестра - тоже журналист, и мне было на кого равняться. А любовь к слову и публичным выступлениям во мне воспитала мама - она учитель татарского языка и литературы. Будучи ее ученицей, я любила за ней наблюдать: как она владеет ситуацией, умеет коротко и ясно доносить мысли, причем не только по своему предмету. Ее всегда слушали и очень упрямые ребята, и так называемые ботаники.

Все это и сформировало мое представление о профессии. И уже в детстве я знала, что не может быть иначе.

Я благодарна своим родителям, которые поверили в меня и создали условия для реализации мечты. На самом деле практически все мечты можно реализовать. Главное - превратить их в цель.

- Чем вам запомнилось детство? О чем мечталось тогда и все ли сбылось?

- Сколько себя помню, я всегда и везде была в центре внимания - в семье, в школе, в любой компании. Я была лидером и знала, что за мной идут. Школьные мероприятия, любые проекты - я либо организатор, либо непосредственный их участник. Днем - учеба, вечером - кружки, репетиции. Мы придумывали много выступлений, разных номеров, писали сценарии, искали какой-то креатив. Так что в творчество я была погружена с самого детства.

Правда, в то время я мечтала о сцене и о роли ведущей. Свои мечты осуществляла, организовывая концерты. И всегда я выступала сценаристом и ведущей. Моя школьная жизнь била ключом! И о такой насыщенной своей жизни я писала статьи в районную газету.

Не могу сказать, что в детстве очень любила смотреть телевизор. Смотрела его выборочно, и всегда это были исключительно новости, которые я смотрела обязательно с отцом. С ним всегда можно было обсудить увиденное, а с ровесниками в этом плане я не находила общего языка и даже не пыталась говорить на какие-то серьезные темы.

В то время меня особенно интересовал процесс создания новостей. Я считала журналистов какими-то нереальными людьми. Помню, как к нам в район приезжал первый президент республики Минтимер Шаймиев, а у нас в деревне открывали Дом культуры, и по этому поводу было много гостей, журналистов в том числе. Тех самых, которых я видела по телевизору, по главному республиканскому каналу. И вот тогда я поняла, что это все реально, что журналисты - живые люди, что вот так делается работа, результаты которой я вижу в телевизоре. И именно тогда я поняла весь масштаб своих желаний: убедилась в том, что хочу делать именно новости - всегда живой, подвижный, яркий и эмоциональный материал. Но мне понадобилось более десяти лет, чтобы достичь своей мечты. Признаюсь: только сейчас понимаю, насколько моя мечта была высокой. Вот уже более года я в том самом телевизоре и веду главные новости республики. На днях, кстати, мама по секрету сказала, что во время эфира, который веду я, папа даже аплодирует мне.

- Не так давно вам вручили благодарность от «Татмедиа» как корреспонденту татарской редакции новостей. Однако многие телезрители знают вас как корреспондента новостей на русском языке. Откуда у вас одинаково хорошее знание литературных форм татарского и русского языка? И какая редакция вам лично интереснее?

- Я родилась и выросла в татарской семье, училась в татарской школе, поступила на факультет татарской журналистики. И все это время писала только на татарском языке. Но русский никогда не был для меня чужим или сложным языком. Я не помню, чтобы у нас, у трех сестер, были сложности с такими предметами, как русский язык и литература.

Правда, здесь я должна особо отметить уровень преподавания в нашей школе. У нас во все времена работали сильные, требовательные учителя. Они привили любовь к русскому языку и установили высокую планку для оценки знаний. Поблажек не делали. Кстати, у меня по русскому всегда была четверка. А недавно я встречалась со своей школьной учительницей русского языка, и она мне сказала, что гордится мной. После таких слов у меня появилось чувство облегчения, которое бывает после сдачи сложного экзамена, когда ты получаешь долгожданную оценку - я смогла! Понятно, что это не повод расслабиться. На то он «великий и могучий», чтобы постоянно совершенствовать свои знания. Потому мне и интересно работать на русском языке, что с каждой темой, с каждым репортажем я открываю для себя новые грани.

Кстати, я тоже задавалась вопросом: на каком же языке мне интереснее работать? Ответа нет. Тот же татарский для меня родной, но он очень непростой, до сих пор приходится заглядывать в разные учебники и справочники. Моя мама, у которой за спиной почти полвека работы учителем татарского языка, и та до сих пор постоянно учится, совершенствуясь в языке. Ведь язык - это живая система, которая постоянно меняется. Поэтому здесь нельзя останавливаться на определенных результатах.

- Естественный вопрос медийному лицу республики: почему и когда вы пришли на ТНВ?

- Просто однажды я узнала, что в редакцию татарских новостей ТНВ нужны были корреспонденты. Решила испытать удачу. По роду моей работы ребята из «Новостей Татарстана» мне были знакомы. Но одно дело встречаться на различных совещаниях и пресс-конференциях, и совсем другое - работать в одном коллективе. В какой-то момент я решила поработать корреспондентом в службе информации ТНВ.

Хочется особо отметить крепкие традиции нашего коллектива. Это очень профессиональная и дружная команда. Они приняли меня в свою семью. Потому что наша редакция - именно семья: здесь у журналистов очень трепетные отношения.

Вскоре после моего прихода на ТНВ объявили кастинг на ведущего новостей. Причем именно русских. Решиться пойти на кастинг - это был еще один серьезный шаг в моей карьере. Я очень волновалась. Несмотря на то что у меня был опыт ведения информационно-аналитической программы, испытание на ТНВ было не из легких. Необходимо было перебороть волнение. Больше всего волновали меня язык и огромная ответственность.

Ведение новостей ведь требует особых презентационных качеств. Одно дело - свой сюжет, когда ты вкладываешь особый смысл в информацию, другое - прочувствовать это в сюжетах коллег и преподнести новость со вкусом. Еще большим вызовом стал выбор меня в качестве ведущей. Волнение до сих пор присутствует во время каждого эфира. Но спасибо команде, спасибо коллегам за постоянную поддержку.

- Вы трудоголик или стараетесь рационально относиться к своей работе? Обычно те, кто однажды попал не просто на телевидение, а именно в эфир и успел стать популярным, не представляют дальнейшего своего существования без этой магии экрана.

- У нас на ТНВ вообще и в «Новостях» в частности нет таких, кто бы мало работал. Я тружусь столько, сколько надо по работе и сколько надо для внутренней удовлетворенности. Ведь свою работу я делаю не ради популярности, а из-за того, что мне это нравится. Это как поэт сочиняет стихи или музыкант пишет музыку: они все это делают по состоянию души. Так и для меня важно, чтобы после выхода сюжета или после выпуска новостей душа радовалась.

- Вы как-то были гостьей популярной программы ТНВ «Секреты татарской кухни», где на глазах большой телеаудитории приготовили одно из самых любимых в республике блюд - губадию. Кулинария - это ваше хобби?

- Кулинария - это наша семейная традиция. У нас в роду все женщины готовят. Для меня же кулинария еще и релакс, может, даже медитация в каком-то смысле. После тяжелого рабочего дня замесить тесто и приготовить бэлиш - это дело привычное, занятие, которое позволяет снять усталость. Татарская выпечка имеет свои инструкции - к ней в обязательном порядке прилагаются гости. Иначе все теряет свой неповторимый вкус. А еще это возможность собрать своих близких и друзей за одним столом. Поэтому по выходным стараюсь постоянно что-то готовить.

- Что для вас в жизни главное? Есть ли какой-то девиз, поговорка или пословица, которым вы стараетесь следовать?

- Для меня главное в жизни - здоровье близких. Еще очень важно оправдать надежды родителей. На каждом этапе своей жизни я стараюсь делать все так, чтобы моим родителям не было за меня стыдно. Девиза у меня нет, но есть правила, которым меня учили родители: любить труд, любить то, что делаешь, и нести за это ответственность, быть честным и справедливым.

- Что вас утешает в трудной ситуации?

- Утешает то, что я не одинокий человек. Хочется вспомнить слова бабушки, которая перенесла вся тяготы одиночества и всегда мне повторяла: «Все, Лейсан, получится, потому что у тебя есть папа и мама, ты самый счастливый человек». Когда мне сложно, я знаю, что у меня есть родители и сестры, есть тот самый надежный тыл. Поэтому мне ничего не страшно.

- Что для вас ТНВ?

- Территория новых возможностей. Здесь я по-настоящему ощутила весь масштаб и мощь телевизионной журналистики. Это целое производственное объединение с несколькими заводами. Ты здесь бок о бок работаешь с легендарными людьми, которые участвовали в создании телевидения. Того самого, о котором я еще только мечтала. И я несу ответственность за сохранность профессиональных традиций. Есть заданная динамика, и есть высокая планка, которым нужно соответствовать.

- Кем и где вы видите себя лет через 10 - 15?

- Наверное, это обычная практика, когда новостник в дальнейшем начинает делать аналитические программы. Я вижу себя автором и ведущей проекта именно такого содержания. Там будут и репортажи, и беседы, и аналитика самых значимых для нашего общества ситуаций и проблем.

- ТНВ в этом году 15 лет. Что пожелаете родному телеканалу в его юбилейный год?

- 15 лет - это много или мало? Это целых 15 телесезонов. Но это полтора десятилетия, за которые кардинально изменились общество и само телевидение. За эти 15 лет вместе с ТНВ выросло целое поколение людей, которое сейчас находится уже в зрелом возрасте. ТНВ ориентировано на своего зрителя, мы видим, как рождаются новые интересные проекты. А в юбилейный год нашему ТНВ желаю высоких рейтингов и верных зрителей!

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