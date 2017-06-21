21 июня во время XVII сессии Казанской городской Думы депутаты и приглашенные гости в рамках акции «#Подари подписку» поддержали социальные учреждения республики, подарив им подписку на газету «Казанские ведомости».

Таиса Чернова, главный врач ГАУЗ «ГДП №7»:



- Я подписала на «Казанские ведомости» чистопольский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Юлдаш». По моему мнению, это отличный подарок для данного социального учреждения. Нужно чаще творить добро, потому что без него очень трудно в нашей жизни. В доброте нуждаются все люди без исключения.

Марат Ишкин, начальник управления по организации ритуальных услуг Исполнительного комитета г. Казани:



- Подписку на «Казанские ведомости» я подарил Федоровскому дому-интернату для престарелых и инвалидов. Заметил, что чем чаще занимаешься благотворительностью, тем больше получаешь душевное удовлетворение. Казалось бы, подписать социальное учреждение - такая мелочь. Но зато как приятно тем, кто будет читать газету.

Ренат Галяутдинов, председатель комитета земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета г. Казани:



- Решил подарить подписку дому престарелых в городе Чистополе. Думаю, что это подарит его подопечным массу положительных эмоций. К тому же читать газеты нужно, это некая связь с миром.

Марат Бикмуллин, депутат Казгордумы:



- Я хорошо знаком с Лаишевским районом, именно поэтому на газету «Казанские ведомости» подписал местный дом-интернат для престарелых и инвалидов. Местные жители должны знать, что происходит в республике, а ваше издание отлично справляется с функцией информатора главных новостей Татарстана.

