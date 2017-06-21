На состоявшейся 21 июня XVII сессии Казгордумы мэр Казани Ильсур Метшин выдвинул на голосование две кандидатуры на звание «Почетный гражданин Казани». Это российский бизнесмен и меценат Алишер Усманов и уроженка Казани - популярная российская актриса Чулпан Хаматова.



По словам Ильсура Метшина, оба кандидата - известные и активные благотворители, помощь которых касалась и нашего города. Благодаря Алишеру Усманову и компаниям, акционером которых он является, удалось реализовать многие культурные, спортивные, научные и образовательные проекты, в том числе и в Татарстане. В частности, его поддержка повлияла на выбор Казани местом проведения Универсиады-2013. Он как член Совета при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта и глава Международной федерации фехтования продвигал столицу Татарстана во всех международных спортивных структурах, а при подготовке ко Всемирным студенческим играм в Казани оказал весомую помощь.

По инициативе и при поддержке Алишера Усманова в 2014 году в Казани на высоком уровне проведен чемпионат мира по фехтованию. Бизнесмен поддерживает развитие детского спорта в столице Татарстана, в частности, фехтования, гимнастики, плавания. В 2016 году он пожертвовал на строительство Болгарской исламской академии 500 млн рублей, это около половины необходимых средств. Также на строительство Белой мечети в Болгаре Усманов перечислил не одну сотню миллионов рублей, помог и в деле возрождения православного Крестовоздвиженского храма, где хранится Казанская икона Божией Матери.

Российская актриса театра и кино Чулпан Хаматова родилась и училась в Казани, является одной из учредителей благотворительного фонда помощи детям с тяжелыми заболеваниями «Подари жизнь». Она поддерживает тесные связи с казанским хосписом имени Анжелы Вавиловой. Благодаря работе фонда «Подари жизнь» сотни детей, в том числе и татарстанских, получили финансовую и медикаментозную помощь. Команде Чулпан Хаматовой удалось собрать более одного миллиарда рублей пожертвований от россиян, средства пошли на лечение тяжелобольных детей. Многие ребята были направлены на лечение в лучшие клиники Европы. Организованные при поддержке Чулпан Хаматовой благотворительные мероприятия проходили и в Казани.

Депутаты большинством голосов приняли предложение Ильсура Метшина, и 30 августа, в День города, состоится торжественная церемония вручения грамот, удостоверений и значков почетного гражданина Казани.