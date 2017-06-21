В казанском парке Победы прошли памятные мероприятия, приуроченные ко Дню памяти и скорби. Пришедшие сюда ветераны под мелодии военных лет принимали из рук молодых ребят красные гвоздики. На груди у всех собравшихся были приколоты георгиевские ленточки, в руках они держали воздушные шары оранжевого и черного цветов - символы огня и дыма минувших боев.



Со вступительным словом выступил заместитель премьер-министра РТ Василь Шайхразиев. Говоря о событиях 22 июня 1941 года, он отметил, что советские войска с самых первых часов войны были настроены на безоговорочную победу. Он напомнил слова Председателя Совета народных комиссаров СССР Вячеслава Молотова, который в первый день нападения немецких войск вышел к советскому народу: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!» 76 лет назад, 22 июня 1941 года, началась Великая Отечественная война.

С речью выступил и участник войны Борис Ботов. Он вспомнил свои юные годы на фронтах, а также друзей, которые погибли в боях против захватчиков.

От молодого поколения на Дне памяти и скорби слово было предоставлено заместителю командира поискового отряда «Химик» Михаилу Баранскому. Он прочитал стихотворение о войне и о своем дедушке, чем заслужил громкие аплодисменты ветеранов.

Собравшиеся почтили память погибших в годы войны минутой молчания. В небо были выпущены воздушные шары.

К Вечному огню под звуки военного оркестра были возложены цветы. Почтить ветеранов в День памяти и скорби пришли заместитель премьер-министра РТ Василь Шайхразиев, заместитель руководителя исполкома Дамир Фаттахов, глава администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Тимур Алибаев и другие, сообщает ИА «Татар-информ».

Кстати

В России по инициативе фонда «Память поколений» проводится благотворительная акция «Красная гвоздика». С начала мая значки в виде красной гвоздики продавались в сетевых магазинах, газетных киосках. Вырученные средства идут на оказание адресной помощи ветеранам боевых действий, нуждающимся в реабилитации и поддержке. Каждый россиянин, надевший 22 июня значок «Красная гвоздика», продемонстрировал свое неравнодушие к делу помощи ветеранам, важность инициативы, которая может стать по-настоящему всенародной.