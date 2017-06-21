Стартовал очередной этап работ по экореабилитации систем озер Лебяжье - на озере Большом началась укладка гидроизоляционного экрана.

В соответствии с проектом проводятся масштабные работы по восстановлению водоемов, все они согласованы с экологами. На озерах Светлое и Большое будет выполнено углубление дна и его гидроизоляция, чтобы вода не уходила в песок.

Гидроизоляционные работы на Большом проводит специальная бригада - около двух десятков человек. Всего на двух озерах предстоит укрыть территорию площадью 272 тыс. кв. м. На данный момент работа выполнена на 9 тыс. кв. м. Ход восстановления уникального природного объекта проинспектировал мэр Казани Ильсур Метшин, сообщает kzn.ru.

Гидроизоляционный экран состоит из трех слоев. Самый нижний - бентомат на основе бентонитовой глины. Поверх него идет геомембрана толщиной 0,6 мм, которую в свою очередь покрывает геотекстиль. Такая структура экрана позволяет обеспечить двойную гидроизоляционную защиту. Прочность материала рассчитана на давление планируемого объема воды. Поверх экрана будет уложен грунт толщиной 50 - 70 см. О технологии укладки и особенностях материала рассказал Альберт Зарипов, главный инженер ОАО «ТК «Татмелиорация», которое выполнило проект экореабилитации.

Эта технология позволит сохранить на озерах весь объем воды. Всего озера Большое и Светлое содержат около 1 млн куб. м воды - 650 тыс. куб. м и 280 тыс. куб м соответственно. При этом площадь Большого - 19 га, а Светлого - 9 га.

Раньше эти природные озера существовали за счет поверхностных вод, стекающих со всей прилегающей территории. Строительство дорог и промышленных сооружений нарушило водный баланс Лебяжьих озер, и началось их усыхание. Проект по экореабилитации предполагает, что поверхностные воды, которые собираются весной после таяния снега, а также дождевые воды будут оставаться в озерах. Светлое будет подпитываться и дополнительно.

Параллельно с гидроизоляцией продолжается углубление дна озер до 4 м. На сегодня с Большого и Светлого вывезено около 180 тыс. куб. м песка - 40% от планируемого объема. В работах задействовано более 80 единиц техники - грузоподъемные машины, экскаваторы, «КАМАЗы». Вывоз грунта планируется завершить к 1 июля.

С середины июля гидроизоляционные работы начнутся на Светлом. Все работы, включая укладку 70-сантиметрового слоя грунта поверх гидроизоляции, планируют закончить до 15 сентября. Потом озера начнут заполнять водой. В Светлое по водоводу будет пущена вода от озера Изумрудного, которое в свою очередь соединяется с Куйбышевским водохранилищем подземными водами. Озера Светлое, Большое и Малое Лебяжье соединены протоками, поэтому вода заполнит всю территорию. Для полного заполнения территории водой потребуется два-три месяца.

Ильсур Метшин уточнил у проектировщиков, использовалась ли когда-либо эта технология на других водных объектах. Как оказалось, в таких масштабах и в таком варианте она применяется в республике впервые.

В мероприятии приняли также участие помощник Президента РТ Наталия Фишман, заместитель руководителя исполкома - председатель комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев, глава администрации Кировского и Московского районов Сергей Миронов, начальник лесопарка «Лебяжье» Дамир Шарафиев и другие.