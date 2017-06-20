Самому юному болельщику из ДРКБ – всего четыре года.

Девять юных пациентов Детской республиканской клинической больницы Министерства здравоохранения РТ получат билеты на футбольный матч Кубка конфедераций-2017 Россия – Мексика, сообщает пресс-служба ДРКБ.

Дети со своими мамами, бабушками, старшими братьями и сестрами 23 июня получат паспорта болельщиков Кубка конфедераций.

«Такие поездки всегда запоминаются, дети находят больше сил и возможностей для восстановления. Мы благодарны за подаренную детям возможность посетить футбольный матч организаторам Кубка конфедераций и Министерству здравоохранения Республики Татарстан», – рассказал главный врач ДРКБ Рафаэль Шавалиев.

Отметим, что самому юному болельщику – всего четыре года, а старшие в группе в этом году заканчивают школу.

Ранее для многих пациентов онкогематологического отделения ДРКБ организовали спортивный праздник в социальной гостинице «Дом Роналда Макдоналда». На матч 24 июня смогут поехать те, чье состояние здоровья уже не вызывает опасения врачей.