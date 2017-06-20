Межведомственная работа с предприятиями, на которых зафиксированы систематические невыплаты зарплат, платежи в «конвертах», есть задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами приносит свои плоды – работодатели Республики Татарстан погашают долги перед своими подчиненными.

Так, перед 2 работниками ООО «Эксперт Консалтинг» (г.Набережные Челны), осуществляющего свою деятельность в сфере оказания услуг, частично погашена просроченная задолженность по заработной плате на общую сумму 64,5 тыс.рублей.

Невыплата работникам заработной платы встречается достаточно часто во всех субъектах Российской Федерации, как в частных коммерческих, так и в бюджетных организациях. Согласно данным Росстата, на 1 июня 2017 года работодатели России должны своим работникам 3,3 миллиарда рублей. Это на 517 миллионов рублей (13,4%) меньше, чем месяц назад. В большинстве случаев, а это 97,9%, долги образовались из-за недостатка у организаций собственных средств, отмечают в пресс-службе министерства труда, занятости и соцзащиты Республики Татарстан.