Благодаря футбольному турниру агентству удалось пригласить в Казань нескольких руководителей крупных международных компаний, сообщила глава АИР РТ.

Проведение матчей Кубка конфедераций в Казани прямо не повлияло на инвестиционную привлекательность города и республики, однако столица Татарстана благодаря этому событию становится более узнаваемой, что однозначно является положительным эффектом.

Об этом заявила сегодня руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина на пресс-конференции, которая прошла в пресс-центре для неаккредитованных СМИ Кубка конфедераций в Казани.

Повышение узнаваемости больше связано с развитием туризма, который в свою очередь и дает экономический эффект. Как подчеркнула Минуллина, благодаря футбольному турниру агентству удалось пригласить в Казань нескольких руководителей крупных международных компаний, которые в перспективе могут стать инвесторами.

Напомним, Кубок конфедераций стартовал 17 июня матчем сборных России и Новой Зеландии в Санкт-Петербурге. Также матчи турнира принимают Москва, Казань и Сочи. 18 июня в столице РТ сыграли сборные Португалии и Мексики, а сегодня, 22 июня, на стадионе Kazan-Arena пройдет встреча Германии и Чили. Всего Казань примет четыре игры кубка: 24 июня здесь встретятся команды России и Мексики, а 28 июня столица Татарстана примет полуфинал.