Для обеспечения инфраструктурой данного участка, переданного Республиканскому фонду поддержки (РФП), Правительством РТ было принято решение привлечь энергетические и строительные предприятия.

19 июня состоялось совещание с представителями Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ, строительными компаниями и проектными организациями, сообщает «Татар-информ». В ходе этого и дальнейших обсуждений будет сформирована оптимальная экономическая модель застройки территории. Эксперты считают, что при разработке модели необходимо учитывать ограниченность самого рынка, зеленого каркаса, сжатых сроков реализации проекта и необходимость соблюдения гармоничности в развитии города. Следующее обсуждение по данной теме состоится 24 июня.

Напомним, РФП был основан 29 мая 2017 г. указом Президента Татарстана в целях «организации поддержки лиц, пострадавших от деятельности кредитных или иных финансовых организаций, зарегистрированных на территории Республики Татарстан, а также лиц, пострадавших от действий (бездействия) недобросовестных застройщиков, осуществляющих деятельность на территории Республики Татарстан».