Проект строительства был одобрен на общественных слушаниях, в которых приняли участие 319 человек.

Участники общественных слушаний высказали мнение о допустимости строительства ВСМ Москва – Казань. Соответствующая информация размещена в сборнике документов и правовых актов муниципального образования Казани от 22 июня.

Итогом слушаний стало решение о допустимости строительства участка Москва – Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Казань – Екатеринбург. Напомним, что участок ВСМ Москва – Казань пройдет в 65 метрах от села Айша и в 80 метрах от поселка Новочувашский в Зеленодольском районе. Также пути пройдут в 450 метрах от поселка Юдино и через лесопарк «Лебяжье».