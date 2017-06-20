Патриотическая акция приурочена ко дню начала Великой Отечественной войны - 22 июня 1941 года в 4.00 по московскому времени немецкие войска атаковали границы СССР.

В рамках акции казанцы участвовали в различных эстафетах. Завершением памятной акции стала минута молчания и запуск белых шаров, которые символизируют мир и свободу, сообщает пресс-служба администрации Кировского и Московского районов Казани.