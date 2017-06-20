Казанцы приняли участие в памятном мероприятии «Мы ГоТОвы: к труду и обороне»

Сегодня в 4 утра в казанском парке «Сосновая роща» активистами общественных организаций «Готов к труду и обороне» и «Молодежь Казани», студентами КНИТУ-КХТИ, а также жителями Кировского и Московского районов было проведено памятное мероприятие «Мы ГоТОвы: к труду и обороне».

Патриотическая акция приурочена ко дню начала Великой Отечественной войны - 22 июня 1941 года в 4.00 по московскому времени немецкие войска атаковали границы СССР. В рамках акции казанцы участвовали в различных эстафетах. Завершением памятной акции стала минута молчания и запуск белых шаров, которые символизируют мир и свободу, сообщает пресс-служба администрации Кировского и Московского районов Казани.

Екатерина МОРОЗОВА; Фото: Фарит МУРАТОВ

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