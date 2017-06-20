Накануне прошли публичные слушания по второй очереди благоустройства Горкинско-Ометьевского леса.

Наталия Фишман, куратор программы «Развитие парков и скверов Татарстана», вместе со своей командой встретилась с горожанами и рассказала о планах благоустройства Горкинско-Ометьевского леса. Обсуждение прошло в одном из кафе на территории леса.

Напомним, что первоочередные работы по благоустройству завершились в конце 2016 года. Благодаря этому в парке появились пешеходные дорожки, велотрассы, фонтан и игровая площадка.

Второй этап работ уже ведется. По словам Наталии Фишман, он завершится ближе к концу лета. В ходе работ в парке появятся парковочные места, открытый кинотеатр, арт-объекты, спортивная зона и различные места для отдыха.

Казанцы также предложили свои идеи по благоустройству парка. По их мнению, в парке стоит снизить количество торговых точек, а также ввести полицейские патрули.

Всего на вторую очередь благоустройства Горкинско-Ометьевского леса будет потрачено порядка 300 млн рублей.