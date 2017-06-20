Однако мексиканцы все не забивали,  а вот на 42-й минуте атлетичный Крис Вуд пробил голкипера пусть центральных, но американцев – 1:0. Но на 54-й минуте Рауль Хименес сравнивает счет прямым ударом - 1:1. А на 72-й минуте Перальта вывел Мексику вперед – рикошетом от штанги мяч зашел в ворота – 1:2.

Была еще борьба, и была массовая драка, но счет не изменился – 2:1 в пользу  Мексики. А сборная России при этом  с первого места сползла на третье в группе.