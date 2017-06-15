Овен

Самым удачным периодом этой недели для вас окажется ее середина - вам многое удастся сделать. При этом не исключены озарения и неординарные мысли. Выходные - время романтики и любви. Дети-подростки больше огорчат, чем порадуют.

Телец

Не поддавайтесь собственным иллюзиям! Для планирования дел предстоящей недели следуйте только разуму и точному расчету. Впереди у вас перспективная работа, поэтому необходимо все тщательно продумать и выбрать только надежного партнера.

Близнецы

Звезды вам благоволят, особых препятствий на работе не наблюдается. Однако ваши усилия могут удвоить успех. В решении семейной проблемы не суетитесь и ни в коем случае не соглашайтесь на предложение, которое покажется вам преждевременным.

Рак

В лучшую сторону изменится ваше финансовое положение, несмотря на траты, связанные с предстоящим отпуском. Может быть, вам наконец вернут давний долг, в чем вы уже сильно сомневаетесь?.. Добро, которое вы когда-то сделали, вернется вам сторицей.

Лев

Вы получите заманчивое деловое предложение, но принимать его все-таки не стоит - оно окажется достаточно рискованным. На этой неделе вы помиритесь с человеком, с которым находились в давней ссоре. И наконец избавитесь от мучительных воспоминаний.

Дева

Не все в вашей жизни стабильно; финансовое положение тоже неустойчивое. Наблюдается некоторое эмоциональное напряжение в семье. Но вам удастся справиться со всеми сложностями благодаря тому, что сумеете четко спланировать свои шаги.

Весы

Не исключены ваши опрометчивые поступки, которые вы совершите под влиянием сиюминутного настроения. К тому же потеряете бдительность и не сможете держать в тайне то, что не следует знать вашему ближайшему окружению.

Скорпион

Неделя начнется буднично и спокойно. Отношения с коллегами ровные и доброжелательные. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств ни во что не вмешивайтесь - сделаете только хуже. Не исключена помощь друга в виде выгодного делового предложения.

Стрелец

Успешны будут дела, которыми вы займетесь самостоятельно. Не доверяйте тем, кто пытается вам помочь там, где вы и не просите, - это может быть скрытая подножка или проявление черной зависти. В личной жизни одиноких все отлично.

Козерог



Вполне вероятно интересное деловое предложение. Но лучше от него отказаться - слишком велик риск не получить того, что вы заработаете. Возможны потери разного рода - важной вещи или даже доверия к хорошему знакомому, которому вы безусловно доверяли. Порадуют своими успехами дети.

Водолей

Ярко, неожиданно начнется для вас эта неделя и принесет оживление в делах, подарит бодрость духа и отличное настроение. А закончится она не менее радостно - в выходные вы встретите человека, который, возможно, станет вашей судьбой.

Рыбы

Свои планы недели вам придется пересмотреть в силу сложившихся в семье обстоятельств. Тем не менее начать выгодное дело вам все-таки удастся. Попробуйте что-то изменить в своей личной жизни - и первая же попытка окажется удачной.