Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан в период летней оздоровительной кампании 2017 года проводится тематическое консультирование граждан по вопросам детского отдыха и оздоровления детей.



Звонки от населения будут приниматься на «горячую линию» консультационного центра для потребителей по телефону 8 (843) 221-90-16 ежедневно с 9.00 до 17.00, кроме выходных и праздничных дней, перерыв с 12.00 до 13.00.

Также обращаться можно по телефонам Управления Роспотребнадзора: 8 (843) 273-15-83, 8 (917) 224-87-94. Звонки по этим телефонам будут приниматься с понедельника по четверг с 10.00 до 17.00, в пятницу с 10.00 до 15.45, перерыв с 12.00 до 12.45.