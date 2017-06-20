Недавно, разговаривая с родственницей, услышал от нее слова недовольства по поводу дороговизны подготовки выпускного вечера для дочки, которая в этом году заканчивает учебу в школе. Сложно было с ней не согласиться, действительно, выпускной - мероприятие не из дешевых. Однако озвученная сумма в 15 тысяч рублей, не считая стоимости платья и прочего вечернего туалета, вызвала шок. Впрочем, оказалось, что эта цифра далеко не предельная, в некоторых школах родители собирают по 20 тысяч рублей и больше. Так на что же уходят эти деньги?



Фото- и видеосъемка

Очевидно, что главная задача выпускного вечера - оставить светлые воспоминания у учеников об окончании школы. Без памятных фотографий не обойтись. Стоимость альбома для одного выпускника начинается в среднем от 1500 рублей. Современная молодежь предпочитает необычные, креативные фотосъемки, цены на которые могут кусаться. Кстати, большинство фотографов в наши дни снимают в формате цифрового негатива RAW. Это дает им больше возможностей для обработки фотографий, но и увеличивает объем работы - ждать такого альбома придется не меньше пары месяцев.

Стоимость съемки и монтажа получасового ролика в Казани, как правило, начинается от 20 тысяч рублей. Для класса численностью в 25 - 30 человек это посильная сумма.

Банкет и культурная программа

Нынешняя молодежь редко проводит выпускные вечера в стенах родной школы, как это было раньше. Вместо этого нормой стала организация полноценного банкета, причем не в кафе, а именно в ресторане. Стоимость меню на одного человека с первыми и вторыми блюдами, закусками и десертом в средних казанских ресторанах начинается от 1500 - 2000 рублей. Но не излишни ли такие застолья для молодежи? Хорошим способом сэкономить может стать замена банкетного меню на фуршетное. Кстати, в стоимость банкета обычно не входит алкоголь. Но нормальные родители считают, что ему на выпускном вечере не место.

Хотелось бы заметить, что многие выпускники арендуют совсем не скромные банкетные залы в топовых городских ресторанах, развлекательных центрах и ночных клубах. Арендовать помещение молодежь предпочитает до 3 часов ночи, чтобы пойти встречать рассвет. Конечно, это значительно увеличивает стоимость вечера по сравнению с обычным банкетом. Немалых денег стоит и приглашение ведущих, музыкантов и диджеев.

Цветы и подарки учителям

Пожалуй, самая размытая статья расходов. Конечно, хочется сделать приятное людям, вложившим свой труд в твоего ребенка, но, согласитесь, стоимость подарков бывает порой чрезмерной. Нередко для этих целей родители собирают по несколько тысяч рублей с человека, что позволяет купить роскошные подарки. При этом ученики часто имеют собственное мнение о том, какие учителя заслуживают поощрения, и это мнение не всегда совпадает с точкой зрения родителей и самих учителей.

Аренда автобуса

Весьма полезная услуга - безопасный и организованный трансфер выпускников во время празднования последнего звонка и выпускного вечера, что экономит нервы родителям и учителям. Стоимость этого удовольствия не кусается - 1,5 - 2 тысячи рублей в час. На класс получается очень даже доступно. Зато никто не набедокурит по дороге к месту празднования, а особенно на обратном пути.

Платья, костюмы, аксессуары

Эту статью расходов родители определяют самостоятельно, но не упомянуть ее невозможно. Современные девушки, как и прежде, предпочитают покупать для выпускного вечера новые платья. Стоимость нарядов стартует от 2000 рублей, а вот предела практически нет. Еще не менее 2 - 3 тысяч рублей уйдет на обувь. Это же касается и молодых людей. Кстати, если раньше парням на выпускной покупали классический костюм, который обычно становился парадно-выходным на многие годы вперед, то современная молодежь в этом вопросе куда демократичнее. Вполне нормальным считается прийти на выпускной в джинсах и рубашке, а крой костюмов сместился от классического к клубному варианту.

Итог

Конечно, школьный выпускной - событие яркое, достойное быть запечатленным всеми доступными способами. И слова молодежи о том, что это бывает один раз в жизни и нельзя на таких вещах экономить, можно понять. Но все же не забывают ли выпускники, что главное на этом вечере - не количество блюд, а друзья и товарищи, которых они будут помнить такими многие годы? А это мало связано с выбором салатов и десертов или помпезностью банкетного зала. Раньше выпускные праздновались в школах или на природе. Но разве проходили они менее весело и душевно, чем современные?