Второй казанский матч Кубка конфедераций FIFA - 2017 состоится 22 июня в девять вечера на стадионе «Казань-арена». На поле встретятся сборные Германии и Чили. В дни матчей в Казани вводятся некоторые ограничения, о которых должны знать горожане и приехавшие гости.

Попасть на стадион можно только при наличии двух документов - билета на матч и паспорта болельщика. Последний предназначен для идентификации зрителей во время посещения игр на стадионе. Паспорт вместе с билетом на игру позволяет быстро и без хлопот пройти на стадион при минимальном досмотре. Иностранным гражданам паспорт болельщика дает право безвизового въезда в Россию. FAN ID - это и бесплатный проезд в городах, где проходят матчи, и между принимающими городами.

Для получения паспорта болельщика необходимо сначала приобрести билет на нужный матч Кубка конфедераций, после чего заполнить анкету на портале www.fan-id.ru или обратиться в центры выдачи на ул. Баумана, д. 44/8, в ТРК «Родина» и на ул. Четаева, 10.

В дни проведения матчей (22, 24 и 28 июня) в Казани запрещена розничная продажа алкогольных напитков, за исключением ресторанов и пенного напитка в розлив. Кроме того, запрещено употребление алкогольной продукции в четырех зонах: возле стадиона «Казань-арена», у железнодорожных вокзалов «Казань-1» и «Казань-2» и вокруг международного аэропорта «Казань».

24 июня общественный транспорт будет работать до полуночи, а 22 и 28 июня - до 3 часов ночи. В дни проведения матчей возле стадиона «Казань-арена» по Третьей транспортной дамбе закрывается движение транспорта. Подъезд к дамбе с обеих сторон ограничен, чтобы ей могли воспользоваться пешеходы и болельщики. Здесь действует правило «последней мили» - территория, куда допускается только аккредитованный транспорт. На жителей близлежащих к стадиону домов, попадающих в зону «последней мили», ограничение не распространяется.

В дни проведения матчей ограничено движение легковых и грузовых автомобилей.

Во время матчей будет перекрыто движение по ул. С.Хакима; на участке от пр. Ф.Амирхана до ул. Чистопольской;

ул. Чистопольская - на участке от ул. А.Бичурина до пр. Х.Ямашева, при движении от ул. А.Бичурина; пр. Х.Ямашева - на участке от ул. Адоратского до Сибирского тракта; ул. Гаврилова - на участке от ул. Чуйкова до ул. Чистопольской; ул. Академика Арбузова - на участке от ул. Журналистов до пр. Х.Ямашева, при движении от ул. Журналистов.