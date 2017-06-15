Мой сын - школьник, он хочет во время летних каникул устроиться на работу. Надо ли ему сообщать о своем трудоустройстве в Пенсионный фонд?

Наталья Николаевна



В управлении Пенсионного фонда России Авиастроительного района г. Казани пояснили, что школьники и студенты должны сообщить в Пенсионный фонд о своем трудоустройстве. Оплачиваемая практика и летняя подработка могут обернуться неприятностями для тех, кто получает пенсию по случаю потери кормильца или компенсационную выплату по уходу за пенсионером старше 80 лет или инвалидом 1-й группы.

Как правило, к пенсии по потере кормильца молодые люди получают федеральную социальную доплату. Она положена тем, чей уровень ежемесячного материального обеспечения вместе пенсией не достигает прожиточного минимума пенсионера. При трудоустройстве право на доплату пропадает, так как она выплачивается только неработающим пенсионерам.

Также во время официального трудоустройства отсутствует право и на выплату по уходу за пенсионером старше 80 лет или инвалидом 1-й группы, так как она положена только неработающим гражданам.

Чтобы сообщить о начале трудовой деятельности и приостановить выплаты, необходимо обратиться в территориальный орган ПФР по месту жительства с паспортом, страховым свидетельством, трудовым договором/трудовой книжкой (или любым другим документом, подтверждающим факт трудоустройства). После завершения работы необходимо прийти в Пенсионный фонд для назначения положенных выплат с паспортом, СНИЛС и документом, свидетельствующим о прекращении трудовой деятельности.

Если школьники и студенты не представят в ПФР информацию о своем трудоустройстве, в будущем им придется вернуть незаконно полученные деньги.