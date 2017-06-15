Я пенсионерка. Осуществляю опеку над ребенком-сиротой, не являющимся мне родственником. Получаю за него выплату. Можно ли отказаться от этой выплаты и оформить иждивенческую надбавку к пенсии? Кстати, сколько она составляет?

Зульфия Анваровна



Уважаемая Зульфия Анваровна, как пояснили специалисты управления Пенсионного фонда России в Вахитовском районе г. Казани, гражданам, получающим пенсию по старости или по инвалидности, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи, действительно может устанавливаться к их страховой пенсии фиксированная выплата в повышенном размере. И если сумма фиксированной выплаты для всех получателей страховой пенсии по старости составляет 4805,11 рубля, то сумма надбавки за одного иждивенца - 1601 рубль.

Однако в вашем случае право на установление фиксированной выплаты в повышенном размере не возникает, так как вы являетесь опекуном, не состоящим в близком родстве с нетрудоспособным членом семьи.