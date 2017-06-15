Моей дочке 10 лет, а сыну скоро исполнится 2 года. Когда можно будет воспользоваться средствами маткапитала для оплаты обучения дочки?

Ирина Константиновна



Как пояснили специалисты управления Пенсионного фонда России в Советском районе г. Казани, материнский капитал можно направить на образование ребенка, когда второму, третьему и последующим детям исполнится 3 года. На дату начала обучения ребенок должен быть не старше 25 лет. Образовательная организация должна находиться на территории России и иметь право на оказание соответствующих образовательных услуг.

Заявление о распоряжении материнским капиталом нужно подать в управление ПФР по месту жительства (пребывания) или фактического проживания.