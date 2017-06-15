Мне на пенсию через полтора года, но недавно начальник отдела кадров сказала, чтобы я уже начала готовить документы для оформления пенсии. Не рано ли?

Марина Анатольевна



Уважаемая Марина Анатольевна, в управлении Пенсионного фонда России в Советском районе г. Казани пояснили, что по достижении определенного возраста каждый имеет право обратиться за получением ежемесячных денежных выплат от государства. Для этого необходимо собрать пакет документов и представить их в Пенсионный фонд, сопроводив заявлением.

Узнать, какие документы для оформления пенсии нужны, а также уточнить правильность их составления лучше заблаговременно.

При обращении за назначением пенсии гражданин должен при себе иметь:

- заявление о назначении страховой пенсии по старости;

- паспорт (для граждан РФ) или вид на жительство (для иностранных граждан и лиц без гражданства);

- свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);

- документы, подтверждающие продолжительность страхового стажа.

Документы, подтверждающие периоды работы и другие периоды, должны содержать номер и дату выдачи, фамилию, имя, отчество гражданина, которому выдается документ, число, месяц и год его рождения, место работы, период работы, профессию (должность), основания их выдачи (приказы, лицевые счета и др.). Документы, которые выдает работодатель при увольнении с работы, могут быть приняты в подтверждение страхового стажа и в том случае, если не содержат основания для их выдачи;

- справку о среднемесячном заработке за 60 месяцев подряд до 1 января 2002 года в течение трудовой деятельности. Во внимание могут быть приняты сведения о среднемесячном заработке за 2000 - 2001 годы, представленные работодателями и имеющиеся в информационных системах ПФР;

- другие документы, необходимые для подтверждения дополнительных обстоятельств.

В случае если у гражданина на индивидуальном лицевом счете в ПФР имеются сведения о заработке за 2000 - 2001 гг., то они также могут быть использованы для расчета пенсии.

За месяц (не ранее) до наступления права на назначение пенсии следует обратиться с заявлением в орган Пенсионного фонда России по месту жительства.

Сделать это можно как при личном посещении, так и через интернет. Чтобы назначить пенсию через интернет, гражданину необходимо зайти в «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР, используя логин и пароль для Единого портала государственных услуг, и в соответствующем разделе указать ряд своих данных, выбрать вид пенсии и способ ее доставки.

В «Личном кабинете» отображается вся история обращений гражданина в ПФР. Можно проследить, как меняется статус заявления на назначение пенсии («принято», «рассмотрено» и т.д.). Кроме того, гражданину в «Личный кабинет» приходят уведомления о возможных дальнейших действиях. Так, если Пенсионный фонд располагает всеми документами для назначения пенсии, то в уведомлении будет указано, что пенсия будет назначена и осуществлена ее доставка в соответствии с заявлением. Если документов нет или есть не все документы для назначения пенсии, то в уведомлении будет указано, что необходимо прийти в территориальный орган ПФР не позднее определенной даты с документами в соответствии с нормами законодательства.

В основе расчета размера пенсии каждого гражданина лежат данные, которые ПФР получил от работодателей: о периодах трудовой деятельности, местах работы, размере начисленных страховых взносов. Эти данные представлены в «Личном кабинете» гражданина в разделе «О сформированных пенсионных правах». Если гражданин считает, что какие-либо сведения не учтены или учтены не в полном объеме, то следует заблаговременно обратиться к работодателю для уточнения данных и представления их в ПФР.

Таким образом, при соблюдении указанной выше временной последовательности пенсия будет рассчитана по наиболее выгодному варианту и назначена в течение 10 рабочих дней после представления последнего документа.