Любой, кто хоть как-то знаком с футболом, слышал про Роналду. Легенда современного футбола, многократный обладатель «Золотого мяча», четырежды победитель Лиги чемпионов, а также чемпион Европы. Его личные и командные достижения можно перечислять долго. Однако сейчас не об этом.

Я люблю играть в футбол с друзьями. Адреналин, азарт, спортивная злость, радость победы и горечь поражения - эти чувства делают футбол отличной игрой. Но все это теряется при просмотре матчей по телевизору. Честно говоря, я не понимаю, как можно тратить два часа своей жизни, лежа на диване и наблюдая за другими мужиками, которые гоняют мяч. И этот мой «недостаток» решил исправить лучший друг.

Я три недели отказывался от просмотра футбольных матчей. Тогда мой друг поступил очень хитро. Он показал мне нарезку лучших моментов и голов Роналду - это его любимый игрок. Я и подумать не мог, что футбол может быть таким красивым! Точные попадания в ворота, филигранная обводка защитников. Создавалось ощущение, что Роналду постоянно оставлял команду соперников в дураках. Я был заинтригован, поэтому дал поспешное согласие на просмотр ближайшего матча с участием именитого футболиста.

И вот через неделю мы сидим перед телевизором. Начался матч. Футболисты резво метались из одной части поля в другую. Я тщетно пытался разглядеть Роналду, пока друг не объяснил, на какой позиции он играет. С этого момента я начал пристально за ним наблюдать. И, надо сказать, увиденное меня… не впечатлило. Единственное отличие Роналду от других игроков было в прическе. В том матче он не показал ничего из того, что я видел в интернете. Он просто бегал. Пару раз попал в створ ворот. И все! А матч завершился вничью. И это великие «Реал Мадрид» и Криштиану Роналду, о которых друг прожужжал мне все уши?

Те два часа я считал потраченными зря. Друг не сдавался и хотел, чтобы я увидел всю красоту игры Роналду. Я задумался: а что если в тот раз был просто не его день, что если Роналду был чем-то расстроен? Я дал ему еще один шанс. В итоге таких шансов пришлось дать гораздо больше.

Какой бы матч с участием Роналду я ни смотрел, ни в одном его команда не выигрывала. Ни в матчах Лиги чемпионов, ни в чемпионате Европы или мира. Да и сам Роналду в этих играх не блистал. Друг не знал, как это объяснить. Ведь когда он смотрел матчи без меня, Роналду устраивал феерию.

Чем больше я смотрел поединки с участием Роналду, тем больше понимал, что во время этих матчей у знаменитого игрока все идет из рук вон плохо. Друг перестал звать меня смотреть футбол. Болельщики - они ведь народ суеверный, как и спортсмены. В моих руках оказалась странная власть. Если у нас с другом происходило недопонимание, мне достаточно было посмотреть любой матч с участием Роналду, чтобы насолить своему товарищу.

Кто-то посчитает это чередой совпадений. Кто-то предположит, что у меня некая суперсила. Я же называю это проклятьем Роналду. В последнее время я им практически не пользуюсь. Футбол как зрелище мне по-прежнему неинтересен. Мстить другу мне больше не нужно - я давно вырос из ребяческого возраста. Но я посмотрю матч России и Португалии в грядущем Кубке конфедераций. Должен же быть у нашей сборной шанс на победу.