Какие растения в этом году первыми и с наименьшими потерями опомнились после весенней погодной сумятицы? Большинство шестисоточников ответят не задумываясь: сорняки! Сочные, ярко-зеленые, они буквально заполоняют все свободные места на участках и теснят и без того пострадавшие культурные насаждения. О том, что теперь с этим «богатством» делать, рассказывает наш постоянный консультант Ольга Леушева.

ПРОБЛЕМА. Говорят, что сорняк - это цветок, выросший не на месте. Действительно, если присмотреться, большинство сорных растений по-своему красивы. Но сейчас вряд ли кто-нибудь станет восторгаться их внешним видом. Удивляясь жизнестойкости и упорству, с которым сорные растения отвоевывают у культурных законную жилплощадь, хозяева берутся за пропольники и опрыскиватели с гербицидами. Оговоримся сразу: нет средства или способа, благодаря которым можно справиться с сорными растениями раз и навсегда. Но сократить их количество до разумных пределов вполне реально.

СЕЕМ САМИ. Прежде всего выясним, откуда на участке берутся сорняки. Некоторые жили на этой площади задолго до того, как вы стали считать землю вашей. Скажем, пырей растет на одном месте до 7, а сныть - до 50 лет. Семена многих растений сохраняются в почве до 6 и даже 10 лет. Какие-то семена принес ветер, какие-то - птицы. А нередко сорняки на грядках мы сеем собственноручно. Это происходит, если использовать свежий навоз или закладывать в компост зрелые травы с семенами. В правильной компостной куче температура обычно высокая, и попавшие в нее семена «сгорают», теряют всхожесть. Но на поверхности и по краям сырье может быть разогрето недостаточно.

ВАРИАНТЫ. Одним из самых действенных методов для борьбы с многолетними корневищными сорняками остается перекопка. Причем не лопатой, а вилами - так меньше шансов разрезать корневища на кусочки, из которых потом вырастут новые сорняки.

Иногда, чтобы лишить сорняки необходимых им для жизни условий, рекомендуют накрывать почву любым плотным непрозрачным материалом (черное мульчирующее агроволокно, картон, рубероид, доски и так далее). Одного сезона для этого явно не хватит. К тому же под черной пленкой земля может перегреваться, рубероид способен выделять смолы, безвредность которых под большим вопросом. На поверхности подобного укрытия постепенно накапливается слой земли, в который попадают семена, и все начинается сначала. А еще под укрытием любят селиться муравьи.

Удачная альтернатива - органическая мульча. Только насыпать ее нужно слоем минимум 5 - 10 см. Подойдут опилки, скошенная трава и древесная кора.

На участке должно быть как можно меньше пустующих площадей. Если нет желания проводить повторные летние посевы быстрорастущих овощей, освободившиеся после ранней зелени или лука грядки засевают сидератами.

Уплотненные посадки - тоже решение проблемы. Разумеется, уплотнять надо с умом, чтобы растениям было не тесно и урожай не страдал. Но при грамотном подходе можно и красивые грядки получить, и от сорняков избавиться - им просто негде будет расти.

Всевозможные гербициды применять нужно с большой осторожностью! Сорняки погибнут, но что при этом будет с почвой и культурными растениями, на которые случайно попадет препарат, с насекомыми или иными живыми существами?

Родина следующего метода - Америка. Только там могли предложить примерно за месяц до начала посевной обрабатывать почву 6%-ным раствором этилового спирта (в наших условиях это 150 г обычной водки на ведро воды). Алкоголь стимулирует прорастание семян, и сорняки дружно всходят, после чего их аккуратно выпалывают. Утверждается, что действие такой обработки сохраняется даже не один сезон. Но сколько литров водки уйдет на обработку традиционных шести соток? Вряд ли у нашего человека поднимется рука на такое кощунство! Скорее всего, рассуждая так: «Не можешь изменить ситуацию - измени свое отношение к ней», он использует спиртное по назначению.

ПОЛЬЗА. Конечно же, не стоит мириться с «джунглями» на грядке. После дождя или хорошего полива возьмем в руки плоскорез, тяпку или мотыгу. Срезанные растения (кроме пырея) можно оставить на меже, заложить в компост или использовать для приготовления жидкого зеленого удобрения. Для этого нужно заполнить бочку доверху травой без корневищ и залить ее водой. Добавить 0,5 пачки пекарских дрожжей, накрыть бочку пленкой и плотно обвязать. Как только настой забродит (появятся пузырьки на поверхности и тухлый запах), можно поливать. Но прежде следует развести полученный настой, добавив к нему 5 - 7 частей воды. Для повышения эффективности зеленого удобрения можно добавить в бочку и несколько таблеток микроэлементов. А для того, чтобы удобрение не пахло, - пузырек валерьянки. Не забудьте и себе оставить несколько капель, чтобы успокоиться, трезво оценить объем работы и выбрать наилучший способ борьбы с сорняками.