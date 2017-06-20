До Нового Света от аэропорта Симферополя два часа езды. Но дорога долгой и скучной не кажется, потому что за окном автомобиля удивительные крымские пейзажи: живописные южные деревни, маковые поля, высокие кипарисы, сосны, легендарная Судакская крепость... Еще несколько километров от Судака по горному серпантину, и мы в поселке Новый Свет.



Все-таки не зря писатель Владимир Гиляровский, побывавший в этих краях более 100 лет назад, свои эмоции выразил в восторженном четверостишии:

За эту пару чудных дней

В волшебном Новом Свете

Все увидал я в новом свете,

И новый свет в душе моей!

Вид с балкона гостиничного номера открывается просто фантастический - гора Сокол, сосны… Естественно, первым делом побежали здороваться с морем. Оно в трех минутах ходьбы от отеля. Дорога к пляжу идет через красивый, ухоженный парк гостиничного комплекса, можжевеловый и сосновый лес.

Познакомились с руководителем группы озеленения парка Михаилом Кузнецовым.

- Природный заказник «Новый Свет» был образован в 1974 году. Территория его немаленькая - 470 гектаров. Благодаря можжевельнику и соснам местный воздух насыщен фитонцидами хвойных деревьев и является по-настоящему целебным. Здесь самые оптимальные условия для лечения легочных заболеваний, астмы. Мощный целебный эффект можжевельника известен с давних времен. Кстати, индейцы Северной Америки больных туберкулезом загоняли в свои можжевеловые леса и не выпускали их до тех пор, пока они не поправятся. И люди исцелялись! Есть у нас и сосна судакская. Она уникальна тем, что растет прямо на скалах, - рассказал Михаил Евгеньевич.

…И вот оно - море! Шум прибоя, крики чаек можно слушать часами. Сказать морю: «Привет!», погладить ласковые волны - это своеобразный ритуал.

Далее нам предстояло знакомство с заповедным уголком Крыма - поселком Новый Свет. Он с трех сторон окружен горами, которые образуют три бухты - Зеленую, Синюю (ее еще называют Разбойничьей) и Голубую, где расположен Царский пляж.

- Места очень красивые. Не случайно именно здесь проходили съемки фильмов «Три плюс два», «Человек-амфибия», «Пираты XX века», «Спортлото-82», «Остров сокровищ», «Анна Каренина», «Одиночное плавание» и других известных картин, - рассказала менеджер по приему гостей гостиничного комплекса «Новый Свет» Мария Пермякова. - Наши гости во время отпуска хотят не только полежать на пляже, но и увидеть, узнать как можно больше интересного. В Новом Свете они могут совершить прогулку по тропе Голицына и побывать в гроте Шаляпина. Тропа вырублена в массивных известняках на склоне горы Коба-Кая на высоте 30 - 50 метров над морем, так что острые ощущения гарантированы. А на горе

Сокол можно совершить прогулку к источнику святой Анастасии. Одно из самых ранних упоминаний о нем относится к V веку. В самом поселке есть Дом-музей князя Льва Голицына - основоположника отечественного шампанского виноделия. В его доме бывали император Николай ІІ, художник Иван Айвазовский, поэт Максимилиан Волошин, другие именитые гости. Открыт для посетителей и завод шампанских вин, основанный князем в 1890 году.

По словам Марии Пермяковой, есть у них проблема - дорога до Судака. Хотелось бы, чтобы она была более комфортной. В прошлом году трасса Судак - Новый Свет попала в федеральную программу. Когда дорогу сделают, туристический поток в Новый Свет возрастет, и жизнь поселка станет намного интереснее и насыщеннее.