Мы спросили гостей нашего города, приехавших в качестве репортеров освещать игры Кубка конфедераций, понравилась ли им Казань и как они оценивают подготовку к спортивному событию.



Оскар Рейес, мексиканский журналист:

- Сказать, что мы очарованы, - ничего не сказать. Мы ошеломлены. Мы ничего не знали ни о России, ни о Казани. Это тот самый случай, когда надо один раз увидеть, чем сотни раз смотреть картинки в интернете. Мы уже хорошо знаем Казань: когда выходишь из пресс-центра, волонтеры подбегают и машут рукой микроавтобусам. Эти автобусы работают челночно и в мгновение ока доставят вас в любую точку города. Мы уже посмотрели кремль, Центральный стадион, были на улице Баумана. Впечатления незабываемые! Мы и понятия не имели, как здесь выстроена инфраструктура, особенно футбольная. Стадион «Казань-арена» - это просто жемчужина, и атмосфера здесь чисто футбольная. Смутило, что на таком прекрасном стадионе не было аншлага. Но смотреть здесь футбол - подарок судьбы. Мы были на Кубке конфедераций в ЮАР и Бразилии - это просто небо и земля. Грязь, нищета - все это способно испортить любой праздник. А в Казани мы убедились: футбол здесь любят, как и свой город. И это самое главное впечатление, которое я увезу с собой.

Пабло Падре, португальский тележурналист:

- Мне повезло, я уже бывал в Казани во время одного чемпионата мира. И теперь у нас я самый главный гид по Казани. Еще дома всем обо всем рассказывал, показывал слайды. Меня вежливо слушали, но ничему не верили - по глазам видел. И вот здесь, в Казани, поверили, широко открыв рты. Такое даже в самых радужных снах никому не снилось. Поверьте, в Португалии таких городов найдется два-три, а у вас только Кубок конфедераций принимают четыре города. Чемпионат мира, я слышал, и вовсе будут принимать двенадцать городов. Вот какую Россию мы для себя открыли!