Дошел до второго тура Кубок конфедераций. Уже известно, что сборные Камеруна, Австралии и Новой Зеландии будут решать, кто из них сильнее в зоне аутсайдеров.



А вот для остальных команд во втором туре будет своеобразный момент истины. Поражение, как правило, лишает почти всех шансов на удачный финиш, и, наоборот, победа гарантирует фавориту безусловный выход из группы.

Собственно, ключевых матчей в группах всего два. 21 июня в Москве сборная России встретилась со сборной Португалии. К моменту выхода газеты вы уже будете знать результат этой игры, однако номер подписан в печать еще до начала матча в Москве.

Рассмотрим возможные исходы этого поединка. Выиграет сборная России, и вне зависимости от результата последнего матча с Мексикой мы выходим из группы. Ничья тоже оставляет команде Черчесова неплохие шансы выйти из группы, более того, даже поражение не исключает выхода из группы. Но в этой ситуации уже не все будет напрямую зависеть от сборной России. При условии, что мы 24 июня на «Казань-арене» обыгрываем Мексику.

А вот сегодня в нашем городе на «Казань-арене» пройдет матч за лидерство в группе В. Встречаются команды Германии и Чили. Специалисты после первого тура называют сборную Чили самой зрелищной и надежной командой турнира, и с этим можно согласиться. Правда, с известной натяжкой. Ведь в первой встрече чилийцам противостояла молодежная команда Камеруна. Но ведь и немцы, играя с молодой же командой Австралии, умудрились пропустить два необязательных гола. В очной встрече и станет ясно, кто безусловный лидер группы В. Не упустите свой шанс посмотреть игру - зрелище того стоит.

Так что сожмем кулаки и поболеем за красивый футбол.