В последние годы создаются сайты, которые помогают найти информацию об участниках боевых действий Великой Отечественной войны. Эти электронные ресурсы содержат информацию о наградных листах, захоронениях погибших и пропавших в годы ВОВ.



«Память народа»

Данный ресурс позволяет получить наиболее полную информацию об участниках Великой Отечественной войны. Здесь оцифровано и выложено 425 тысяч архивных документов фронтов, армий и других соединений Красной Армии. То есть в базе данных этого ресурса находятся оригинальные документы. Эти документы также содержат информацию о ходе боевых действий, приказы, доклады командующих, оперативные описания боевой обстановки. Кроме того, на сайте можно изучить отсканированные и систематизированные военные карты (их более 100 тысяч).

Главной особенностью ресурса является то, что есть большая вероятность найти наградные листы с описаниями подвигов, так как таких записей на портале «Память народа» более 18 миллионов. Чтобы найти информацию об участнике ВОВ, нужно ввести его фамилию, имя, отчество, дату рождения. Поиск по персоналиям (награды, потери, оперативные документы) производится на главной странице и страницах раздела «Герои войны», поиск по боевым операциям, воинским частям и военачальникам - в разделе «Боевые операции», а поиск по воинским захоронениям - на страницах раздела «Воинские захоронения».

«Бессмертный полк России»

Стартовый функционал сайта состоит из двух основных блоков: новости (статьи) и база данных об участниках Великой Отечественной войны. Блок «Участники Великой Отечественной войны» дает каждому посетителю возможность добавить своего родственника во Всероссийскую электронную книгу памяти или найти о нем информацию. В блоке «Поиск ветерана» необходимо ввести его фамилию, имя и отчество.

«Подвиг народа»

Эта база данных содержит 12,5 млн записей о награждении орденами и медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги», 22 млн карточек учетной наградной картотеки и картотеки награждения орденами Отечественной войны I и II степени к 40-летию Победы. Также в записи о награждениях добавлены сведения о дате совершения подвига и месте службы военнослужащего. Ресурс содержит несколько поисковых разделов: «Люди и награждения» - поиск людей по фамилии, имени, отчеству и в наградных листах, в приказах о награждениях и картотеке, «Наградные документы» - поиск указов и приказов о награждении, «География войны» - поиск данных по местоположению и времени события.

ОБД «Мемориал»

В настоящее время обобщенный банк данных «Мемориал» содержит почти 17 млн цифровых копий документов о безвозвратных потерях и 20 млн именных записей о потерях Красной Армии в Великой Отечественной войне. Также содержится информация о первичных местах захоронения 5 млн солдат и офицеров, об 1 млн военнослужащих, находившихся в фашистских лагерях.

В разделе «Поиск» расположено поле полнотекстового поиска, предназначенное для ввода слов запроса. Поиск введенных слов осуществляется во всех полях базы данных. Чем большее число слов будет введено в строку запроса, тем точнее будет осуществлен поиск. Можно вводить не только фамилию, имя и отчество, но и любую уточняющую информацию - год рождения, место рождения, звание и т. д.

«Мемориал Великой Отечественной войны»

Сайт задуман как народная энциклопедия, где каждый может оставить свои комментарии к любой записи, дополнить информацию об участнике войны фотографиями и воспоминаниями, обратиться к другим участникам проекта за помощью.

Для того чтобы поиск был эффективным, необходимо самостоятельно собрать как можно больше сведений о разыскиваемом человеке. Основными критериями для поиска являются: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, РВК призыва, военное звание, номер воинской части.