История, которую мы предлагаем читателям сегодня, была написана автором-составителем Венерой Якуповой специально для книги и не публиковалась на страницах «Казанских ведомостей». Работа над этим сборником помогла ей найти ключ к истории своей семьи.



В нашей семье хранится фронтовая плащ-палатка, которую привез с войны мой дед Низамутдин Шайхутдинович Якупов. Когда я беру ее в руки, то, разглядывая зелено-коричневый узор маскировки, представляю себе, как дед укрывался ею в непогоду, а самое главное, от врагов, которые в него целились. Ведь в нескольких местах казалось бы сверхпрочная ткань плаща порвана.

Долгое время о своем деде я практически ничего не знала. Он умер в 1951 году, задолго до моего рождения. Скуп был на воспоминания и мой отец Абдулла Якупов. Правда, он любил рассказывать, как во время войны они с братом Шамилем одно время ходили встречать все поезда, проходившие мимо их деревни Атлашкино Зеленодольского района, потому что семья получила весточку, что дед после ранения в Сталинградской битве и лечения в госпитале снова едет на фронт.



Низамутдин Якупов, житель деревни Атлашкино (ныне Зеленодольский район Татарстана). Был призван на войну 24 июня 1941 года. Артиллерист 3-й батареи 422-го артиллерийского полка 157-й стрелковой Неманской дивизии 5-й армии Белорусского фронта. Трижды был ранен. Награжден медалью «За боевые заслуги», орденом Славы III степени. Домой вернулся только после победы над фашизмом. Фото 1938 года

Родной дом был всего в десятке метров от железной дороги, по которой проезжали эшелоны с солдатами, и Низамутдин Якупов надеялся увидеть семью из вагона. Увы, жизнь не кино! Напрасно бродили в опасной близости от поездов, мчавшихся на фронт, двое мальчишек, жадно вглядывавшихся в лица военных… Долгожданная встреча так и не состоялась.

Зато настоящим чудом было возвращение деда домой. Прожил солдат-победитель после войны недолго. В возрасте всего 44 лет он скончался и похоронен на сельском кладбище деревни Атлашкино (ныне деревня Красный Яр).

В память о своем отце мой папа Абдулла Якупов хранил несколько вещей: овчинный полушубок, плащ-палатку, немецкую бритву, ножны для ножа.

Коричневые кожаные ножны были приделаны отцом к отопительной трубе, возвышавшейся над обеденным столом. Каждый день отец брал из ножен кухонный нож, что-то резал и возвращал на место. Время от времени нам, детям, он напоминал:



- Эту вещь привез с войны мой отец. А он дошел до Берлина.

Столько лет прошло после войны, за окном мирно текли 70-е годы, а над нашим обеденным столом в фронтовых порядком потертых ножнах покоился кухонный нож. Война и мир да и только!

Давно на свете нет моего отца. А боевая плащ-палатка продолжает свое путешествие в нашем роду на этот раз со мной. Недавно неожиданно для меня она стала ключом к биографии моего деда. Я попросила о помощи заведующего Музеем-мемориалом Великой Отечественной войны Национального музея РТ Михаила Черепанова: может, плащ-палатка прояснит боевой путь моего деда?

Опытный поисковик меня ошеломил:

- Это немецкая плащ-палатка «Ломаная скала». У немцев ее носили войска специального назначения, например разведчики. Скорее всего, это боевой трофей твоего деда.

Как оказалось, за «Ломаной скалой» наши повсеместно охотились. Ее можно было использовать не только как накидку, но и как укрытие, одеяло, носилки, подстилку, скатерть… Из четырех плащ-палаток, соединенных вместе, получался дом для ночлега. Словом, непромокаемая хлопчатобумажная ткань с «оскольчатым» зелено-коричневым камуфляжем была весьма ценным трофеем.

Из глубин интернета Черепанов извлек и два наградных листа моего деда. Из наградных документов следует, что Якупов Н.Ш. был артиллеристом 3-й батареи 422-го артиллерийского полка 157-й стрелковой Неманской дивизии 5-й армии Белорусского фронта. Трижды был ранен. 12 июня 1944 года награжден медалью «За боевые заслуги».



Анвар Якупов, младший брат Низамутдина Якупова, ушел на войну в 17 лет и пропал без вести. 70 лет семья о нем ничего не знала. И лишь в 2015 году опытный поисковик - заведующий Музеем ВОВ Михаил Черепанов - сообщил родственникам, что Анвар Якупов был красноармейцем 294-го гвардейского стрелкового полка 97-й гвардейской стрелковой дивизии. Он умер от ран в возрасте 18 лет 27 июня 1944 года в 469-м отдельном медико-санитарном батальоне. Похоронен в д. Песчаны Витебского района Витебской области Белоруссии

Вот это да! Судя по всему, был мой дед солдатом смелым и стойким. В этом меня убедило и даже поразило изложение личного боевого подвига: «В бою 18.01.1945 при обстреле огневой позиции тов. Якупов был легко ранен, после перевязки т. Якупов с поля боя не ушел, а продолжал вместе с расчетом вести огонь. В этот день огнем орудия, в котором работал замковым Якупов, был уничтожен станковый пулемет и подавлено орудие ПТО. За проявленное мужество и отвагу т. Якупов достоин правительственной награды орден Славы III степени. Командир 1 дивизиона капитан Шевченко». И далее фамилии командиров полка, дивизии с одобрительными резолюциями.



Михаил Черепанов демонстрирует Венере Якуповой, как складывалась трофейная плащ-палатка ее деда

Так фронтовая плащ-палатка оказалась ключом в прошлое нашей семьи. А сколько таких реликвий еще хранится в российских семьях и ждет своего часа рассказать нам удивительные истории о любви к Родине, о силе духа и о нашей неутомимой жажде жизни…

20 июня в городе Варне (Болгария) в рамках фестиваля славянской письменности прошла презентация книги главного редактора «Казанских ведомостей» Венеры Якуповой «Путеводитель до Берлина. Удивительные истории о семейных реликвиях войны». Организована она была Союзом журналистов России совместно с болгарским Союзом журналистов.

Напомним, в этом году накануне 9 Мая вышло в свет второе дополненное издание книги. Сборник уже успел получить признание не только в Татарстане и России, но и на международном уровне.