Во время проведения Кубка конфедераций футбол стал темой номер один для всех болельщиков и даже для тех, кто никогда не был футбольным фанатом. Какое место в вашей жизни занимает футбол? С таким вопросом мы обратились к известным татарстанцам.

Владимир Леонов, министр по делам молодежи и спорту РТ:



- Футбол по праву считается одним из самых популярных видов спорта во всем мире. Разумеется, любят его и в нашей республике, и в городе Казани, где для занятия футболом существуют необходимые условия и действует замечательный стадион, куда можно прийти и поболеть. Могу сказать, что я и сам регулярно посещаю матчи «Рубина». Кроме того, в Татарстане активно работает Федерация футбола, проводится большое количество турниров, что не может не радовать. Сам, конечно, я тоже иногда играю, мне нравится. Раз в неделю выбраться на поле получается.

Эльмира Зарипова, министр труда, занятости и социальной защиты РТ:



- От футбола я всегда была далека, но сейчас благодаря сыновьям приобщаюсь к этой игре. Моим близнецам по 5 лет, и они уже знают многих звезд футбола по именам. Когда они в своей компании гоняют мяч, говорят: «Ты будешь Роналду, ты Караденизом…» Знают они и нашего легендарного вратаря Льва Яшина. Я понимаю, что у них есть неподдельный интерес к спорту и в их маленьком сообществе поклонников футбола уже есть свои кумиры.

Роман Шайхутдинов, заместитель премьер-министра РТ - министр информатизации и связи РТ:

- Футбол для меня - один из самых любимых и зрелищных видов спорта. Я являюсь преданным поклонником этой спортивной игры, только сам, к сожалению, не играю. В рамках Кубка конфедераций планирую посетить спортивные матчи, которые проходят в Казани. Моим постоянным спутником на таких мероприятиях является сын. Он, кстати, сам играет в футбол и в будущем мечтает стать футболистом.

Тимур Алибаев, глава администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани:

- Я болельщик, но не фанат. За какую команду болею? За красивый футбол! Например, такой, какой мы все увидели на матче Португалия - Мексика, состоявшийся в Казани в рамках проведения Кубка конфедераций под эгидой ФИФА. Посмотрим, какие сюрпризы выдадут команды Германии и Чили. Нынешний турнир очень непредсказуем, тем более что появились такие технические новшества, как разбор спорных ситуаций с помощью видеозаписи. Мне как главе Ново-Савиновского района Казани, где располагается главное место проведения матчей - стадион «Казань-арена», очень важно, чтобы здесь были отработаны все сервисы, все системы. Слава богу, все функционирует четко и планово. Есть, конечно, нюансы, которые мы учли и отработаем до следующего года, когда «Казань-арена» примет участников чемпионата мира по футболу - 2018. А пока мое пожелание командам Кубка конфедераций: пусть победит сильнейший!

Сергей Миронов, глава администрации Кировского и Московского районов Казани:

- У нас с детства сложилась компания друзей из 8 человек. И так получилось, что у всех есть сыновья практически одного возраста - 3 - 4 года. Мы запланировали побывать всей большой компанией вместе с детьми на матчах Кубка конфедераций. И на домашние матчи «Рубина» с сыном ходим часто. Футбол для меня - это командная игра. С детства играл в футбол, и, наверное, поэтому у меня есть четкое понимание, что в любом деле главное - командный дух, нацеленность на победу. Если никто не перетягивает одеяло на себя, если каждый игрок понимает свою роль, тогда команда побеждает.