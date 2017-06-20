Более 3 млрд рублей было потрачено на благоустройство казанских дорог и 50 млн рублей на создание цветочных композиций на улицах города в преддверии проведения Кубка конфедераций.

В рамках организации спортивного праздника особое внимание уделялось подготовке четырех объектов. Это стадион «Казань-арена», а также предматчевые тренировочные площадки, среди которых стадионы «Рубин», «Электрон» и Центральный.

- Все стадионы были подготовлены в соответствии с требованиями FIFA и требованиями безопасности, - рассказал на пресс-конференции заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Владимир Кудряшев. - На всех стадионах установлены временные трибуны на 500 мест, обустроены необходимые помещения, благоустроены территории объектов.

О благоустройстве улиц Казани к Кубку конфедераций рассказала главный архитектор столицы Татарстана Татьяна Прокофьева:

- В этом году мы очень старались украсить Казань. Но жители должны понимать, что город невозможно сделать красивым за один сезон, все, что сейчас мы видим, - это результат работы всего муниципалитета. Безусловно, изюминкой в преображении Казани стало появление уникального граффити с изображением футболиста Криштиану Роналду на доме, который видно из окна гостиницы, где остановился именитый португалец. Сама идея появилась спонтанно. Так мэр Казани Ильсур Метшин решил сделать приветственную открытку легендарному Роналду. Мы рады, что граффити произвело такой фурор среди жителей и гостей Казани. Надеемся, что данная работа станет своеобразной достопримечательностью столицы.

Спикер также отметила, что к чемпионату мира по футболу, который пройдет в Казани в 2018 году, не планируется создание новых проектов по благоустройству города. К спортивному событию планируется закончить начатое ранее - реконструкцию парков, скверов, исторических зданий, набережной.