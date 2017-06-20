20 июня в болгарской Варне прошла презентация книг заместителя председателя Союза журналистов РТ, главного редактора газеты «Казанские ведомости
» Венеры Якуповой. На фестивале славянской письменности она представила две свои книги «Добро и зло российской журналистики» и «Путеводитель до Берлина».
По мнению председателя Союза журналистов Болгарии Снежаны Тодоровой вопросы, поднятые автором, актуальны и для болгарской журналистики. Болгарских специалистов особо интересует — есть ли будущее у печатных газет? Будет ли жить профессия журналист в 21 веке? Как помочь СМИ профессионально и честно выполнять свою работу?
Участие в презентации приняли болгарские и российские журналисты, а также ученые, преподаватели из Софийского университета.
Большой интерес у аудитории вызвала и книга «Путеводитель до Берлина», в которой собраны истории о семейных фронтовых реликвиях читателей газеты «Казанские ведомости».
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