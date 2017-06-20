По мнению председателя Союза журналистов Болгарии Снежаны Тодоровой вопросы, поднятые автором, актуальны и для болгарской журналистики. Болгарских специалистов особо интересует — есть  ли будущее у печатных газет? Будет ли жить профессия журналист в 21 веке? Как помочь СМИ профессионально и  честно выполнять свою работу?

Участие в  презентации приняли болгарские и  российские журналисты, а  также ученые, преподаватели из  Софийского университета.

Большой интерес у  аудитории вызвала и  книга «Путеводитель до  Берлина», в  которой собраны истории о  семейных фронтовых реликвиях читателей газеты «Казанские ведомости».