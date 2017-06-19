Критштиану Роналду не стал заложником ситуации, тем более, что он решился на выплату 14,7 млн. евро, и теперь со спокойной душой может продолжить карьеру в «Реале».

Одним словом, КриРо уже ничем не рисковал, выходя в стартовом составе португальцев - вышел, увидел и забил уже на 8-й минуте матча. Был навес, а Джикия защищался как баскетболист – авось пронесет. Не пронесло - гений головой зряче пробил Акинфеева – 0:1.

Лишь затем россияне наконец-то сбросили с себя оцепенение, и кое-что начало получаться. Атака, которую начал (и продолжил) Головин могла закончиться голом, но не закончилась. Но и КриРО мог забить – фантастический сэйв родемонстрировал Акинфеев.

Во втором тайме россияне поднажали, но португальцы грамотно «сушили» игру. В итоге – 0:1.