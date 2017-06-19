Солисты балета ТАГТОиБ им. М. Джалиля заняли весь пьедестал почета конкурса в Москве.

Сегодня в Москве завершился XIII Международный конкурс артистов балета и хореографов. Как сообщили корреспонденту ИА «Татар-информ» в пресс-службе Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля, все призовые места нынешнего конкурса завоевали татарстанские артисты.

Напомним, конкурс проходил с 10 по 20 июня 2017 года в Большом театре России. Солисты ТАГТОиБ заняли весь пьедестал почета нынешнего конкурса. Золотой медали в номинации «Мужчины. Дуэт» удостоился японец Коя Окава. Серебряная медаль досталась бразильянке Аманде Гомес (номинация «Женщины. Дуэт»). Бронзовая медаль у Мидори Терада в номинации «Женщины. Дуэт».

Как прокомментировала пресс-секретарь театра Елена Остроумова, первая премия в женской номинации не присуждалась, поэтому первыми в списке почета артистки татарстанского театра являются лучшими в этой категории. «Мы искренне поздравляем педагогов-репетиторов, подготовивших солистов к конкурсу. Заслуженного артиста России и Татарстана Артема Белова – за подготовку Мидори Тэрады и Кои Окавы и народную артистку Татарстана Валентину Прокопову за подготовку Аманды Гомес», – сказала Елена Остроумова.

Партнер Аманды Гомес Михаил Тимаев не являлся участником конкурса, он удостоен награды как лучший партнер.

XIII Международный конкурс артистов балета и хореографов – один из самых представительных балетных смотров мира проводится в год 90-летнего юбилея выдающегося хореографа современности, художественного руководителя конкурса Юрия Николаевича Григоровича. Международный конкурс артистов балета и хореографов-2017 предваряет «Год Русского балета и 200-летия Мариуса Петипа».